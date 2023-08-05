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Прерванная эпоха монорельса: почему необычный транспорт оказался практически забыт

Прерванная эпоха монорельса: почему необычный транспорт оказался практически забыт

С наступлением научно-технической революции транспорт стал развиваться семимильными шагами. Поэтому не кажется удивительным, что практически сразу после появления железной дороги в ее традиционном виде в ряде странах стали строить и монорельс.

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Комментарии
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tsan tsan
Московский монорельс выполнил свою задачу превосходно - доказал, что монорельс Москве не нужен, все всхлипы противников строительства метро канули в Лету. Более никто не мешает строить в Москве метро. А монорельс пусть доживает, как музейный экспонат.
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