Прерванная эпоха монорельса: почему необычный транспорт оказался практически забыт

С наступлением научно-технической революции транспорт стал развиваться семимильными шагами. Поэтому не кажется удивительным, что практически сразу после появления железной дороги в ее традиционном виде в ряде странах стали строить и монорельс.
С наступлением научно-технической революции транспорт стал развиваться семимильными шагами. Поэтому не кажется удивительным, что практически сразу после появления железной дороги в ее традиционном виде в ряде странах стали строить и монорельс.
Свежие комментарии