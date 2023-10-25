"Сразу штраф прилетит": за отсутствие 1 вещи на машине накажут водителя с 26 октября

Водителям, которые имеют стаж менее двух лет, напомнили, что они должны обозначать свой автомобиль специальным знаком "Начинающий водитель".
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