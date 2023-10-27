Председатель СК России поручил доложить о ходе проверки по факту нарушения прав девушки-инвалида в Красноярском крае

В СМИ распространено обращение жительницы Красноярска о нарушении ее прав. Девушка является сиротой и инвалидом и может передвигаться только в инвалидной коляске, но возле подъезда общежития, где она проживает, отсутствует пандус.
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