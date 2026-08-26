«Предчувствие кадра»: в Твери откроется выставка мастера Тофика Шахвердиева

В Твери откроется выставка «Предчувствие кадра» Тофика Шахвердиева. 3 сентября в Музее живописи Валентина Сидорова «На тёплой земле» начнёт работу персональная выставка Тофика Шахвердиева — члена Союза художников России, Заслуженного деятеля искусств РФ, Народного артиста Азербайджана и лауреата премии «Золотой глаз» — сообщает Министерство культуры Тверской области.
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