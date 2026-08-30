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Артиллерия и специалисты БПС группировки «Юг» уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ в Дружковке

Артиллерия и специалисты БПС группировки «Юг» уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ в Дружковке

Операторы БПЛА и артиллеристы «Южной» группировки войск уничтожили пункты управления беспилотной авиацией ВСУ на территории Дружковки Донецкой Народной Республики.

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