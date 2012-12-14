14 декабря - 12 января — фестиваль «Путешествие в Рождество»

фото: russpass.ru Гости фестивальных площадок масштабного проекта «Зима в Москве» смогут отправиться в волшебное новогоднее путешествие по любимым советским кинокартинам и мультфильмам в рамках фестиваля «Путешествие в рождество».
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