У ВСУ зреет катастрофа под Харьковом: Русские силы возвращаются в Волчанск и Липцы

УкроСМИ сделали несколько громких заявлений, которые были подхвачены нашими всепропальщиками — якобы в Горнале и районе Горнальского монастыря фиксируются локальные очаги сопротивления украинских подразделений.
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