Закон и Порядок

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Еврокомиссия угрожает Венгрии и требует отменить закон против ЛГБТ-пропаганды

Еврокомиссия угрожает Венгрии и требует отменить закон против ЛГБТ-пропаганды

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обратилась к Венгрии в связи с законом, направленным против ЛГБТ-пропаганды.

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Леонид Руси
А почему так настойчиво насаждают извращения? Это подозрительно...
АЛЕКС БАМ
В Евросоюзе должны жить исключительно пидорасы. И это прекрасно! Чего венгры сопротивляются? Нам религия не позволяет.
Никола Тремба
Всем - в содом, ну или - в гомору.
Vladimir Lioubimcev
Западная демократия выражается в принуждении и насилии.
Игорь Лопандин
Демократия по американски-"не можешь,научим,не хочешь,заставим",где их демократия,то война ,разруха и пидорасы.
Игорь Лопандин
Как так ,из за пидорасов целая страна страдает.
Nikita Kopitov
Молодцы Венгры, дай то бог им выстоять против давления ейропейской "демократии"
Александр Тимоненко
Дер Ляйнен, пригрози теперь Кадырову, поругай грузинов.

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