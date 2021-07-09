Еврокомиссия угрожает Венгрии и требует отменить закон против ЛГБТ-пропаганды

Закон и ПорядокПолитикаЕврокомиссия угрожает Венгрии и требует отменить закон против ЛГБТ-пропаганды Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обратилась к Венгрии в связи с законом, направленным против ЛГБТ-пропаганды.Вернуться к статье86НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛеонид РусиА почему так настойчиво насаждают извращения? Это подозрительно...АЛЕКС БАМВ Евросоюзе должны жить исключительно пидорасы. И это прекрасно! Чего венгры сопротивляются? Нам религия не позволяет.Никола ТрембаВсем - в содом, ну или - в гомору.Vladimir LioubimcevЗападная демократия выражается в принуждении и насилии.Игорь ЛопандинДемократия по американски-"не можешь,научим,не хочешь,заставим",где их демократия,то война ,разруха и пидорасы.Игорь ЛопандинКак так ,из за пидорасов целая страна страдает.Nikita KopitovМолодцы Венгры, дай то бог им выстоять против давления ейропейской "демократии"Александр ТимоненкоДер Ляйнен, пригрози теперь Кадырову, поругай грузинов.Комментировать
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