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Закон, порядок, государство

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Ваш IQ бьет все рекорды, если ответите на 8/8 каверзных вопросов обо всем - ТЕСТ

Ваш IQ бьет все рекорды, если ответите на 8/8 каверзных вопросов обо всем - ТЕСТ

Знать все невозможно, наш мир сложен, многогранен и непредсказуем. И тем ни менее некоторым из нас удается заслужить почетное звание всезнаек.

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