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Опять Сатановский! "Власть не бережет своих граждан, как это делает Израиль"

Опять Сатановский! "Власть не бережет своих граждан, как это делает Израиль"

Уволенный с проекта Соловьев Live политолог Сатановский пошел, по-моему, в разнос. Востоковед сравнил подход к сохранению жизней своих граждан руководством Израиля и России, и сравнение оказалось не в пользу нашей страны.

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Комментарии
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Andre Klein
Сатановский всегда таким &quot;ненашевским&quot; был, а сейчас у него времени мало, чтобы свою сущность маскировать. В будущем мироустройстве своё место надо ведь как-то готовить уже сегодня.
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2 д.
Olegus
А что не так?! В том, как евреи умеют защищать своих, русским есть чему у них поучиться!
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2 д.

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