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«Газпром», «Росатом» и «Роскосмос» создадут единую систему геотехнического мониторинга ОПО

«Газпром», «Росатом» и «Роскосмос» создадут единую систему геотехнического мониторинга ОПО

4 июня 2021 года на полях ПМЭФФ-2021 компании «Газпром», «Росатом» и «Роскосмос» подписали соглашение о сотрудничестве, которое предполагает создание в России единой системы геотехнического мониторинга опасных производственных объектов (ОПО).

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