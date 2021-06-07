«Газпром», «Росатом» и «Роскосмос» создадут единую систему геотехнического мониторинга ОПО

4 июня 2021 года на полях ПМЭФФ-2021 компании «Газпром», «Росатом» и «Роскосмос» подписали соглашение о сотрудничестве, которое предполагает создание в России единой системы геотехнического мониторинга опасных производственных объектов (ОПО).