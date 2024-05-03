Выяснилось, где было сделано видео с огромными потерями ВСУ в лесополосе

Несколько дней назад в интернете появилось видео с кадрами кучи брошенных трупов украинских солдат на занятых зимой 2023-2024 годов нашими штурмовиками позициях ВСУ в лесной полосе к северо-востоку от Петровского (Степного) , сообщил журналист Александр Зимовский.
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