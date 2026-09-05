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ВС России «Геранями» поразили логистический центр под Киевом

ВС России «Геранями» поразили логистический центр под Киевом

Российские военные поразили «Геранями» логистический центр под Киевом. Об Этом 5 сентября сообщили в Министерстве обороны России.

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