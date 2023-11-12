"Известия": в РФ хотят позволить сдавать квартиры посуточно с разрешения соседей

Государственная дума Российской Федерации во втором чтении рассмотрит законопроект, который предполагает ввести новые правила посуточной аренды помещений в жилых домах, предполагается, что он позволит сдавать квартиру посуточно только в том случае, если это не создаст неудобств соседям.
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