Орловский депутат объяснил новую систему оплаты медиков

Областной депутат и фельдшер скорой медицинской помощи Дмитрий Серегин прокомментировал новую систему оплаты труда медиков, которая будет внедряться со следующего года.
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