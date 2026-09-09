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Судно Panstar Acro прошло арктический участок Северного морского пути

Судно Panstar Acro прошло арктический участок Северного морского пути

Контейнеровоз Panstar Acro, направляющийся из Республики Корея в Европу по Северному морскому пути, покинул воды Северного Ледовитого океана.

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