Наемник ВСУ из Грузии рассказал, как спецслужбы Украины вербуют заключенных

Для службы в интернациональном легионе украинские спецслужбы вербуют заключенных. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал наемник-снайпер из Грузии Георгий Чубетидзе, который два года служил в этом подразделении.
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