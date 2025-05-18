Павел Ткаченко поделился впечатлениями от забега «Бегом с дневником»

Мероприятие прямо сейчас проходит в Приморском парке Победы Четвертый благотворительный забег “Бегом с дневником”, который сегодня проходит в Приморском парке Победы, приехал поддержать исполнительный директор фонда «Бумажная птица» Павел Ткаченко.
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