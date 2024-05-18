«Страсти»: как Мария Горбань изменилась до неузнаваемости

Поклонники актрисы Марии Горбань часто обсуждают в Сети изменения в ее внешности. Врач-дерматолог и косметолог Мария Колдашова объяснила, что эти изменения связаны не только с косметическими процедурами, но и с резким похудением.
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