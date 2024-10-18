МИД ОАЭ подвел итоги нового обмена пленными между Россией и Украиной

Помощь России и Украине в обмене 2184 военнопленных за время конфликта, с учетом нового обмена 95 на 95, оказали Объединенные Арабские Эмираты, говорится в сообщении МИД ОАЭ опубликованном 18 октября эмиратским агентством новостей WAM.