Повоевал бы в Киеве на Троещине – Ходаковский

Киеву следует испытать то, через что прошел и проходит Донбасс. Об этом в интервью военкору Семену Пегову заявил замглавы Управления Росгвардии по ДНР, основатель батальона «Восток» Александр Ходаковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».