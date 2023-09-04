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Повоевал бы в Киеве на Троещине – Ходаковский

Повоевал бы в Киеве на Троещине – Ходаковский

Киеву следует испытать то, через что прошел и проходит Донбасс. Об этом в интервью военкору Семену Пегову заявил замглавы Управления Росгвардии по ДНР, основатель батальона «Восток» Александр Ходаковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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