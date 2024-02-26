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Выбросила из дома 4 вещи, высасывающих мою жизненную энергию, и почувствовала прилив сил.

Начинаю разбирать шкаф, а мне все жалко. Старая тряпка – жалко, может еще пригодиться на уборке, бусинки и мулине – жалко, куча коробочек из-под техники и обуви – мало ли понадобятся… Знакомая ситуация? Тогда вы просто не умеете прощаться с вещами, как и я когда-то.

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