Кравцов: Запад не сможет разрушить гуманитарные связи РФ с Центральной Азией

VO

Vladimir Orekhov

Ну зачем министр несёт эту чушь? Надо не расхолаживать, а настраивать людей на борьбу за сузествование в этом "зверинце" под названием "мир" . На самом деле вполне смогут разрушить всякие "гуманитарные связи". Ведь разрушили же эти связи России с Украиной, например, да со всеми странами Запада. Даже с финами границы закрывают... Истина в том, что если не сопротивляться и не защищаться, нас разобщить/свалить/уничтожить сможет любой. Условно говоря, даже ребёнок.