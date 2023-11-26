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Кравцов: Запад не сможет разрушить гуманитарные связи РФ с Центральной Азией

Кравцов: Запад не сможет разрушить гуманитарные связи РФ с Центральной Азией

Западные государства не смогут разрушить гуманитарные связи Российской Федерации с Центральной Азией.

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Комментарии
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VO
Vladimir Orekhov
Ну зачем министр несёт эту чушь? Надо не расхолаживать, а настраивать людей на борьбу за сузествование в этом &quot;зверинце&quot; под названием &quot;мир&quot; . На самом деле вполне смогут разрушить всякие &quot;гуманитарные связи&quot;. Ведь разрушили же эти связи России с Украиной, например, да со всеми странами Запада. Даже с финами границы закрывают... Истина в том, что если не сопротивляться и не защищаться, нас разобщить/свалить/уничтожить сможет любой. Условно говоря, даже ребёнок.
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