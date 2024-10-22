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«Нас оставили на расправу оркам»: «Волки Да Винчи» бегут из Горняка в Покровск

«Нас оставили на расправу оркам»: «Волки Да Винчи» бегут из Горняка в Покровск

Элита ВСУ в спешке покидает город, прикрывая отход «мобиками» Согласно поступающей с Донецкого фронта оперативке, российские войска продолжают улучшать свои позиции в районе Максимильяновки.

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Комментарии
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Леонид Руси
Орки, если что, жители Плутона... Значит знаки зодиака Дева, Овен, Скорпион... Дева... хохлы, испанцы, японцы... Овен - Наглия, Швеция, латвия, эстония... Скорпион... Италия, Греция... А Россия и Сербия - Водолей... добрейшей души человек... На шахматной доске... белая королева... Высшая аристократия планеты! К тому же Земля вошла в эру Водолея на 2000 лет... А недавно была эра Рыб... а это евреи и армяне... Они уже не актуальны и ушли в конец очереди... Мы живём в космосе и по законам космоса... И ни Пиндосия, ни Гейропа не могут нам помешать царствовать этот период...
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9 час.
Daddy Bo
Зомби-апокалипсис разворачивается и завершается по всем голливуда. Сейчас дело движется к хэппи-энду и уничтожению зомбяков.
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9 час.

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