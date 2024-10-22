«Нас оставили на расправу оркам»: «Волки Да Винчи» бегут из Горняка в Покровск

Леонид Руси

Орки, если что, жители Плутона... Значит знаки зодиака Дева, Овен, Скорпион... Дева... хохлы, испанцы, японцы... Овен - Наглия, Швеция, латвия, эстония... Скорпион... Италия, Греция... А Россия и Сербия - Водолей... добрейшей души человек... На шахматной доске... белая королева... Высшая аристократия планеты! К тому же Земля вошла в эру Водолея на 2000 лет... А недавно была эра Рыб... а это евреи и армяне... Они уже не актуальны и ушли в конец очереди... Мы живём в космосе и по законам космоса... И ни Пиндосия, ни Гейропа не могут нам помешать царствовать этот период...