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Невролог Демьяновская назвала ранние признаки болезни Альцгеймера

Невролог Демьяновская назвала ранние признаки болезни Альцгеймера

Ранние проявления болезни Альцгеймера нередко принимают за усталость или стресс. Невролог Екатерина Демьяновская посоветовала обратиться к врачу, если забывчивость и изменения поведения усиливаются и мешают повседневной жизни, сообщает RT .

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