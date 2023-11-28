Владимир Якушев: «Дни регионов УрФО на выставке «Россия» прошли на высоком уровне»

Полномочный представитель Президента Владимир Якушев на оперативном совещании с главными федеральными инспекторами подвёл итоги Дней регионов Уральского федерального округа на Международной выставке-форуме «Россия» «Работу субъектов Уральского федерального округа на выставке «Россия» можно оценить положительно.
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