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Эксперт Боссхард: мир на Украине наступит тогда, когда Запад признает поражение

Эксперт Боссхард: мир на Украине наступит тогда, когда Запад признает поражение

Мир в конфликте на Украине наступит тогда, когда Запад признает свое поражение. Соответствующую точку зрения озвучил эксперт в области политической и военной стратегии, подполковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Ральф Боссхард, информирует ТАСС.

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