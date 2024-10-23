Эксперт Боссхард: мир на Украине наступит тогда, когда Запад признает поражение

Мир в конфликте на Украине наступит тогда, когда Запад признает свое поражение. Соответствующую точку зрения озвучил эксперт в области политической и военной стратегии, подполковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Ральф Боссхард, информирует ТАСС.