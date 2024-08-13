Редкие снимки рок-музыкантов, о которых говорил весь Советский Союз

Паук и Ко, Москва, 1986 год. Автор: Игорь Мухин. В объективе российского фотографа Игоря Мухина побывали не только политики, артисты, писатели, знаменитости, но и рок-музыканты, о которых несколько десятков лет назад говорил весь Советский Союз.