Редкие снимки рок-музыкантов, о которых говорил весь Советский Союз

Паук и Ко, Москва, 1986 год. Автор: Игорь Мухин. В объективе российского фотографа Игоря Мухина побывали не только политики, артисты, писатели, знаменитости, но и рок-музыканты, о которых несколько десятков лет назад говорил весь Советский Союз.
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