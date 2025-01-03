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С 1 января 2025 года водителям за повторную езду без ОСАГО грозит штраф 3 000 - 5 000 руб

С 1 января 2025 года водителям за повторную езду без ОСАГО грозит штраф 3 000 - 5 000 руб

   С 1 января 2025 года водителям, повторно ездящим без ОСАГО, грозит штраф от 3000 до 5000 рублей. Кто будет выписывать эти штрафы, как будет определяться количество рецидивов и размер штрафа – читайте дальше.

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