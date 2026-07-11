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ОВЕЧКИН И ГРЕТЦКИ МОГЛИ БЫТЬ СДЕЛАНЫ ПОД РАЗГОВОР В.В. ПУТИНА И ДОНАЛЬДА ТРАМПА? О совпадениях вокруг Крокус Сити, Crocus City, концерта группы Пикник и договорённости Путина и Трампа о хоккейном матче КХЛ, НХЛ.

ОВЕЧКИН И ГРЕТЦКИ МОГЛИ БЫТЬ СДЕЛАНЫ ПОД РАЗГОВОР В.В. ПУТИНА И ДОНАЛЬДА ТРАМПА? О совпадениях вокруг Крокус Сити, Crocus City, концерта группы Пикник и договорённости Путина и Трампа о хоккейном матче КХЛ, НХЛ.

18 марта 2025 Путин и Трамп договорились о матче между хоккеистами КХЛ, НХЛ​. Спустя 19 дней (6 апреля) Александр Овечкин (номер 8) побил рекорд Уэйна Гретцки (номер 99) в НХЛ.

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Анатолий Голод
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4 н.
Анатолий Голод
Читайте сенсационные важные полезные новости!
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4 н.