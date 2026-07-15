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Болгария захлопнула дверь перед носом Макрона - французский политик

Болгария захлопнула дверь перед носом Макрона - французский политик

Решение Болгарии отказаться от участия в так называемой "коалиции желающих" стало катастрофой для президента Франции Эммануэля Макрона и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, заявил в соцсети Х лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо .

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