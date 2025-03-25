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Кейн: «Тухель великолепен. Он сразу освоился в сборной Англии»

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Нападающий «Баварии» и капитан сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал крупную победу над Латвией (3:0) в отборочном матче ЧМ-2026, оценив работу нового главного тренера англичан Томаса Тухеля.

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