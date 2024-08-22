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Двигатель 20-летней Honda Civic оказался как новый после 400 000 км пробега

Двигатель 20-летней Honda Civic оказался как новый после 400 000 км пробега

Ремонт двигателя, фото: njcar.ru Автомобили Honda – одни из самых надежных на планете. Если правильно обращаться с этими японскими авто и регулярно проводить техническое обслуживание, они прослужат десятки лет и проедут несколько сотен тысяч км.

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