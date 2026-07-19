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Макс Ферстаппен: «Сделал все, что мог. Третье место – очень хороший результат»

Пилот « Ред Булл » Макс Ферстаппен подвел итоги Гран-при Бельгии, отметив, что остался доволен тем, как провел заезд, и попаданием на подиум.

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