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Закон, порядок, государство

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Транспортные полицейские и представители религиозных конфессий обсудили вопросы межнациональных и межконфессиональных отношений со студентами Забайкальского института железнодорожного транспорта

Сотрудники транспортной полиции в целях профилактики межнациональных и межконфессиональных конфликтов совместно с членами Общественного совета при Забайкальском ЛУ МВД России на транспорте организовали тематическую встречу для студентов Забайкальского института железнодорожного транспорта.

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