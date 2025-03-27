Транспортные полицейские и представители религиозных конфессий обсудили вопросы межнациональных и межконфессиональных отношений со студентами Забайкальского института железнодорожного транспорта

Сотрудники транспортной полиции в целях профилактики межнациональных и межконфессиональных конфликтов совместно с членами Общественного совета при Забайкальском ЛУ МВД России на транспорте организовали тематическую встречу для студентов Забайкальского института железнодорожного транспорта.