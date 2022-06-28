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Тело утонувшего мужчины вытащили из Тохколодского озера

Инцидент произошел около деревни Юкки Всеволожского района Ленобласти.  Тело молодого человека обнаружили в озере около деревни Юкка, сообщает Аварийно-спасательная службе Ленобласти.

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