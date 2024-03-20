Жабогадюкинг: прибывшие в Харьков на усиление «азовцы» спалили дом вырусей из РДК*

Хотелось бы узнать у песок, а как они определяют фашистов, дайте определение. Я учился в советские времена и легко сформулирую кто является фашистом, а вы?

Владимир Алтайцев

Не стройте из себя идиота, прекрасно зная, кого сейчас зовут фашистами. Да, есть некоторые отличия между фашистами и нацистами, но для граждан СССР со времён ВОВ эти отличия стёрлись, и для любого , живущего сейчас в РФ, фашист и нацист это одно лицо.