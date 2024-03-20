Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Жабогадюкинг: прибывшие в Харьков на усиление «азовцы» спалили дом вырусей из РДК*

Жабогадюкинг: прибывшие в Харьков на усиление «азовцы» спалили дом вырусей из РДК*

Назвали «вырусями» и подожгли О, мягко говоря, разногласиях в не совсем уже стройных рядах ВСУ хорошо известно.

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Комментарии
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Екатерина
Пусть сдохнут
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9 час.
Виктор Неизвестно
Хотелось бы узнать у песок, а как они определяют фашистов, дайте определение. Я учился в советские времена и легко сформулирую кто является фашистом, а вы?
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9 час.
Владимир Алтайцев
Не стройте  из себя  идиота, прекрасно  зная, кого сейчас зовут  фашистами. Да, есть некоторые  отличия  между  фашистами и нацистами, но  для  граждан СССР со времён ВОВ эти отличия  стёрлись, и  для  любого , живущего сейчас  в РФ, фашист и нацист  это одно лицо.
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2 час.

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