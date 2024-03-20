Назвали «вырусями» и подожгли О, мягко говоря, разногласиях в не совсем уже стройных рядах ВСУ хорошо известно.
Жабогадюкинг: прибывшие в Харьков на усиление «азовцы» спалили дом вырусей из РДК*
Комментарии
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Екатерина
Пусть сдохнут
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9 час.
Виктор Неизвестно
Хотелось бы узнать у песок, а как они определяют фашистов, дайте определение. Я учился в советские времена и легко сформулирую кто является фашистом, а вы?
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9 час.
Владимир Алтайцев
Не стройте из себя идиота, прекрасно зная, кого сейчас зовут фашистами. Да, есть некоторые отличия между фашистами и нацистами, но для граждан СССР со времён ВОВ эти отличия стёрлись, и для любого , живущего сейчас в РФ, фашист и нацист это одно лицо.
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2 час.
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