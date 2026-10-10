Володин: наша задача — сделать всё для сохранения памяти о тех, благодаря кому мы живём

Задача России заключается в сохранении исторической памяти о защитниках Отечества, заявил Председатель Госдумы Вячеслав Володин.
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