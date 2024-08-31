ВСУ расстреляли монаха в спину в первые дни атаки в Курской области

В первые дни начала военных действий на территории Курской области одним из первых объектов атаки ВСУ стал Горнальский мужской монастырь, во время эвакуации монахов один из них был расстрелян в спину, сообщил протоиерей Олег Чебанов.
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