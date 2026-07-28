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Доля граждан, кто выбирает откладывать, снизилась до минимума с марта 2015 года

Доля респондентов, участвующих в опросе «инФОМ» по заказу Банка России, которые выбирают откладывать свободные деньги, а не тратить их на покупку дорогостоящих товаров, снизилась на 6,5 процентного пункта (п.

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