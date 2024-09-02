Герои классических видеоигр глазами нейросети

От Дюка Нюкема до Раднора из «Дюны». Пользователь Reddit под ником frigis9 использовал новую нейросеть Stable Diffusion, чтобы превратить пиксельные изображения из игр с MS-DOS в более качественные портреты.
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