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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пакетт о гражданстве РФ: «Я не считаюсь иностранцем, это преимущество. Путешествовать теперь намного проще: просто прохожу через паспортный контроль. И вообще мне очень нравится Россия»

Канадский нападающий «Авангарда»  Седрик Пакетт  высказался о получении гражданства России. Пакетт ранее играл за минское и московское «Динамо».

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