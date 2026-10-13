Формула 1 подписала 10-летний контракт на проведение Гран При в Африке

Formula 1Формула 1 объявила о заключении знакового 10-летнего соглашения, которое вернет чемпионат мира в Африку – Гран При Африки, представленный организацией Visit Rwanda, должен войти в календарь соревнований в начале 2030-х годов.
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