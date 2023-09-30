Дмитрий Певцов сообщил о свадьбе своей приемной дочери

Актер поделился снимками из ЗАГСа, на которых запечатлены молодожены, а также близкие родственники. Фото: Дмитрий Певцов/VK В социальной сети «Вконтакте» народный артист России и депутат Государственной Думы Дмитрий Певцов обнародовал радостную новость: его приемная дочь Алена Дроздова вышла замуж.
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