Дмитрий Певцов сообщил о свадьбе своей приемной дочери

Актер поделился снимками из ЗАГСа, на которых запечатлены молодожены, а также близкие родственники. Фото: Дмитрий Певцов/VK В социальной сети «Вконтакте» народный артист России и депутат Государственной Думы Дмитрий Певцов обнародовал радостную новость: его приемная дочь Алена Дроздова вышла замуж.