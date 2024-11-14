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В США заявили о необходимости приспособиться к непредсказуемости Трампа

В США заявили о необходимости приспособиться к непредсказуемости Трампа

Bloomberg: мировым лидерам предстоит приспособиться к непредсказуемости Трампа Мировым лидерам придется приспособиться к непредсказуемости избранного президента США Дональда Трампа и принимать новые правила игры.

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