15 человек задержаны за организацию работы мошеннических узлов связи – МВД РФ

ФСБ и МВД России задержали 15 человек, которые подозреваются в участии в мошеннических схемах. По предварительным данным, задержанные обеспечивали работу узлов связи для подмены номеров по указанию злоумышленников из-за рубежа.
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