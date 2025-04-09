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Пермь может остаться без Центрального рынка: мэрия требует сноса ряда построек

Пермь может остаться без Центрального рынка: мэрия требует сноса ряда построек

Владельцы рынка возвели объекты на территории, которая не предназначалась для застройки.В Перми торговые объекты и Центральный рынок могут быть проданы за 4 млрд рублей.

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