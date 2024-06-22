Прокуратура начала проверку из-за возврата самолета в аэропорт в Якутии

Прокуратура организовала проверку из-за возврата самолета авиакомпании «Якутия» в аэропорт.Восточно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что 21 июня экипаж воздушного судна Bombardier после взлета с аэропорта Якутска сообщил о технической неисправности.
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