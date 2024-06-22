Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 440 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Teodor
    А может просто в наглую открыто заявить об ожидаемом прилете ФАБ-3000 в определенном районе, поставить в известность ...Русские бомбы-"не...
  • Игорь
    Этот придурок даванькин пусть еще к номерам и мигалки продает, тогда бюджет вообще обогатитьсяВ Госдуме организ...
  • Харченко Александр
    Нашли сук для сукБежавший из Росси...

Прокуратура начала проверку из-за возврата самолета в аэропорт в Якутии

Прокуратура начала проверку из-за возврата самолета в аэропорт в Якутии

Прокуратура организовала проверку из-за возврата самолета авиакомпании «Якутия» в аэропорт.Восточно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что 21 июня экипаж воздушного судна Bombardier после взлета с аэропорта Якутска сообщил о технической неисправности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх