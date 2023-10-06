Последние несколько лет американцев преследуют сплошные неудачи. Всё больше государств показывают открытое неповиновение воли США и это наносит серьёзный удар не только по престижу, но и по экономике американцев.
Моди, который отказался предать Россию и глупость США
Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Хотите глушануть США И АНГЛИЮ создавайте мощные РЭБ и окружайте материк
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5 час.
СК
Сергей Ковалев
Россия вернула утерянный в 90-х Союзом геополитический зонтик. тем самым вернула народам выбор, как и с кем жить. на определение требуется время, ибо энерция велика.
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5 час.
Наталия
В статье все сказано правильно, но очень длинно. Дети ЕГЭ такой текст не осилят, а жаль.
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3 час.
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