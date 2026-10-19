18 октября в Москве двое мальчиков 11 и 12 лет пострадали в двух ДТП: один на электросамокате, другой на велосипеде под колесами Range Rover.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ДВ Жителям России об...
- "Нас надули?": Но...
- "Нас надули?": Но...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым